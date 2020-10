Spider-Man 3: a quanto pare nel film tornerà anche il vostro (SPOILER) preferito!

Nei giorni scorsi i Marvel Studios hanno inviato a Tom Holland la sceneggiatura di Spider-Man 3, la star Zendaya è arrivata ad Atlanta e tutto è pronto per l'inizio delle riprese del nuovo film Marvel Cinematic Universe.

Ora emergono nuovi dettagli sull'attesissimo cinecomic: durante il podcast ReelBlend di CinemaBlend, l'acclamato compositore Michael Giacchino ha annunciato che tornerà a lavorare alla colonna sonora del film dopo aver rapito il cuore dei fan con le sue musiche per Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Inoltre, il musicista di The Batman ha anche raccontato per la prima volta com'è nata la collaborazione con Kevin Feige: “Sono andato ad incontrare Kevin una volta, prima che Spider-Man venisse annunciato. Prima del panel al Comic-Con. Ricordo che stavamo facendo una passeggiata", ha spiegato Giacchino. “Stava camminando con me, stavamo semplicemente parlando, e lui ha detto, 'Ti piace il vecchio tema di Spider-Man? Sai, quello degli anni Sessanta?' Io capii che c'era qualcosa sotto, e dissi: 'Mi prendi in giro? Si. Mi piace. Lo adoro!'. E lui allora mi ha detto: 'Stavo pensando, ho avuto questa strana idea. E se registrassimo quel tema?'. Gli ho risposto: 'Ho sempre voluto ascoltarlo con un'orchestra enorme!' E alla fine lui mi ha fatto: 'Potremmo usarlo al Comic-Con per annunciare cosa stiamo facendo e tutto il resto.' Ecco come è nata l'idea", ha aggiunto.

Il ritorno di Michael Giacchino in colonna sonora contribuirà a dare continuità all'avventura di Peter Parker, in quello che sarà sicuramente un capitolo importante della sua vita nel Marvel Cinematic Universe dopo i traumatici eventi di Avengers: Endgame e le sorprese di Far From Home. Siete contenti di questa conferma? Ditecelo nei commenti!