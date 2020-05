Spider-Man 3 e le origini del personaggio: ecco l'easter egg che non avete notato

Nonostante venga ricordato come il peggiore capitolo della saga firmata da Sam Raimi, a distanza di 13 anni dalla sua uscita Spider-Man 3 riesce ancora a sorprendere i fan con qualche chicca nascosta tra un'inquadratura e l'altra.

È il caso, questa volta, di un fantastico easter egg sfuggito a molti e reso noto in queste ore da un utente Reddit: come potete vedere in calce alla notizia, infatti, in una scena del film possiamo vedere sulla mano di Peter il morso del ragno che gli ha donato i poteri nel corso della prima pellicola.

Dalla visita al laboratorio di genetica al primo "swing" con la ragnatela, la trasformazione del supereroe nel film del 2002 rimane uno dei momenti più iconici di Spider-Man visti sul grande schermo, ed è bello vedere come Raimi non abbia dimenticato le sue origini anche nel criticato terzo capitolo.

A proposito del ragnetto, vi ricordiamo che l'uscita dell'atteso seguito di Spider-Man: Far From Home (ancora senza un titolo ufficiale) è stata posticipata da Sony Pictures al 5 novembre 2021. Le riprese del film sarebbero dovute iniziare a luglio, ma è probabile che lo studio deciderà di dare priorità al film di Uncharted (sempre con protagonista Tom Holland), il cui è arrivo è fissato a luglio 2021.

