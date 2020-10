Spider-Man 3, nel nuovo video un mega-crossover con il gioco per PS4 e Un Nuovo Universo!

Di questi tempi non si fa altro che parlare di crossover tra gli Spider-Man di Tom Holland, Tobey Maguire ed Andrew Garfield nel terzo film targato Marvel Cinematic Universe dedicato al nostro amato arrampicamuri. Ma perché porre limiti alla fantasia?

Qualcuno dev'essersi posto questa domanda quando ha pensato di realizzare il video che sta circolando in queste ore sui social: nella clip il concetto di crossover si espande infatti ben oltre i limiti del live action, andando ad abbracciare anche film d'animazione e videogiochi.

Già, perché nel nuovo video non ci si accontenta degli Spider-Man provenienti dalla trilogia di Raimi e dal solo abbozzato universo Sony: a dar man forte ai tre eroi arrivano infatti anche lo Spider-Man visto in Marvel's Spider-Man, il recente successo per PlayStation 4, e la moltitudine di versioni alternative di Uomo Ragno viste nell'acclamatissimo Spider-Man: Un Nuovo Universo, il film animato vincitore anche di un Oscar come Miglior film d'animazione.

Insomma, cosa volere di più dalla vita? Voi, comunque, fateci sapere nei commenti cosa pensereste di un crossover folle come questo! Nel frattempo, le riprese di Spider-Man 3 hanno preso il via a New York proprio in questi giorni; noi, intanto, cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulle voci riguardanti Tobey Maguire, Andrew Garfield e Spider-Man 3.