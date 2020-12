Spider-Man 3, una nuovo poster fanmade immagina il titolo del film

Sono stati giorni davvero infuocati quest'ultimi per la Disney, e in particolare per il Marvel Cinematic Universe. E al centro di tutto, almeno prima degli annunci dall'Investor Day di ieri, c'era un solo film: Spider-Man 3. Ecco allora un appropriato poster fanmade che gioca con il titolo della pallicola (ancora ignoto).

Stando alle ultime indiscrezioni e conferme ufficiose (nessuna di queste è stata ancora indirizzata direttamente dai Marvel Studios, eccetto il fatto che Doctor Strange 2 e Spider-man 3 saranno strettamente collegati), il prossimo film dell'Uomo Ragno sarà davvero affollato: dall'Electro di Jamie Foxx al Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, passando per il Doc Ock di Alfred Molina, gli Spider-Man di Garfield e Maguire, Emma stone/Gwen Stacy e Kirsten Dunst/Mary Mane Watson, e chissà che non sbuchi fuori per davvero anche il Daredevil di Charlie Cox.

Ma a questo punto, è più che lecito domandarsi: quale sarà il titolo del film? E cosa significa questo per lo Spider-Man di Tom Holland?

Alla seconda domanda è ancora difficile rispondere, nonostante le numerose teorie che già staranno circolando sul web, ma alla prima, in attesa di un annuncio ufficiale, ha cercato di rispondere (ironicamente, ma non troppo) il concept artist Steve Reeves, con questo bellissimo poster.

"Con tutte queste notizie su Spider-Man 3 ultimamente, non ho saputo resistere" scrive nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia, e che presenta come titolo un piuttosto appropriato "Spider-Man: Where's My Home?".

E voi, che ne pensate? Quale credete che sarà il titolo di Spider-Man 3? Fateci sapere nei commenti.