Spider-Man 3: un nuovo libro svela il collegamento con la presenza di Doctor Strange!

Con le riprese di Spider-Man: No Way Home ormai concluse, piovono costantemente sempre più novità riguardanti l'attesissimo film Marvel/Sony in arrivo nelle sale a dicembre. Prima di tutto non sappiamo ancora se il multiverso comparirà nella pellicola con Tom Holland, sappiamo però che del film farà parte anche il Doctor Strange di Cumberbatch.

La pellicola di Jon Watts infatti farà da ponte probabilmente tra la serie WandaVision e quello che vedremo poi in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, film diretto da Sam Raimi che oltre allo Stregone Supremo vedrà il ritorno di Wanda Maximoff, ormai a tutti gli effetti diventata (una) Scarlet Witch. A tal proposito arriva da Amazon la descrizione di un libro fotografico dedicato al terzo Spider-Man con Tom Holland e intitolato Spider-Man: No Way Home: SpiderMan's Very Strange Day!

Il libro in questione "porterà Spider-Man e i suoi amici in una location interamente nuova, una di quelle piene di mistero e magia che aspetta solo di essere esplorata". Questa descrizione della location "piena di mistero e magia" potrebbe riferirsi a una miriade di cose diverse, specialmente alla luce delle dichiarazioni di Alfred Molina che ha confermato il ritorno del suo Doc Ock, direttamente dalla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Potrebbe trattarsi in effetti del tanto atteso multiverso.

Il buon Octopus potrebbe dunque esser sopravvissuto al suo stesso sacrificio, ritrovandosi magari catapultato in una realtà alternativa o in un altro punto del suo stesso universo. Vi convince questa teoria? Diteci la vostra nei commenti! Quel che è certo è che noi tutti non stiamo più nella pelle dall'attesa di rivedere sul grande schermo uno dei migliori personaggi mai partoriti da un cinecomic.

In questo senso le arti mistiche del Doctor Strange potrebbero avere un ruolo fondamentale nell'economia della trama.