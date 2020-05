Spider-Man 3, e se nel nuovo film Doc Ock prendesse il posto di Peter?

Si sa ancora poco relativamente al futuro di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe: il personaggio di Tom Holland è fortunatamente destinato a restare in orbita Avengers dopo la risoluzione della controversia tra Sony e Marvel, ma non ci è ancora dato sapere quali archi narrativi saranno adattati nei prossimi film.

I nemici e le avventure, d'altronde, a Peter non mancano di certo: a Marvel non resta che l'imbarazzo della scelta, fermo restando che data l'idea di voler rendere Spider-Man uno dei perni di questa nuova fase dell'MCU le soluzioni dovranno rivelarsi all'altezza.

Una di quelle che Marvel starebbe valutando, secondo alcune voci, è in realtà un'idea che suscitò parecchio clamore e malcontento quando prese vita sulle pagine dei fumetti: pare, infatti, che Feige e co. stiano pensando di adattare l'arco narrativo di Superior Spider-Man, durante il quale Doctor Octopus, dopo aver sconfitto Peter, prendeva possesso del suo corpo per diventare egli stesso a tutti gli effetti il nuovo, amichevole Uomo Ragno di New York.

Va detto che col tempo in molti sembrano aver rivalutato l'espediente, ma certo è che si tratterebbe comunque di un grosso rischio: cosa ne pensate? Vi piacerebbe una soluzione di questo tipo? Recentemente, intanto, Charlie Cox ha parlato del possibile arrivo del suo Daredevil in Spider-Man 3; Sony, invece, ha finalmente ufficializzato il nome dell'universo del suo Spider-Man.