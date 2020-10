Spider-Man 3, nel nuovo fan-poster ci sono Electro, Doctor Strange e tre Peter!

Spider-Man 3 è l'argomento di speculazione preferito dei fan Marvel, al momento: tra ritorni ufficiali e vociferati e probabili multi-versi il terzo stand-alone sul personaggio di Tom Holland si sta rivelando un vero pozzo infinito di materiale a cui attingere per sbizzarrirsi con la fantasia.

Nell'ultima di un'enorme trafila di fan-art a tema saltate fuori negli ultimi mesi vediamo quella che potrebbe essere un'ottima locandina per il nuovo film su Peter Parker: nel poster vediamo praticamente tutti gli elementi su cui i fan discutono da tempo, dall'Electro di Jamie Foxx a Doctor Strange, passando per palesi riferimenti al multi-verso con la città a specchio in stile Inception e la presenza di ben tre Spider-Man.

Proprio su quest'ultimo punto le voci, nelle ultime ore, sono andate del tutto fuori controllo: in giro c'è infatti chi ha addirittura dato per ufficiale l'accordo di Tobey Maguire ed Andrew Garfield con Marvel per Spider-Man 3, ma per ora il tutto sembra essere in realtà fermo al livello di mero chiacchiericcio.

Non è detto, comunque, che qualcosa del genere non possa accadere sul serio: i fan chiedono da tempo a gran voce il crossover dei tre universi e Marvel, si sa, tende ad ascoltare la sua fanbase! Parlando di fatti più concreti, intanto, recentemente un protagonista di Spider-Man 3 si è mostrato in forma smagliante dopo un incredibile dimagrimento.