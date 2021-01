Spider-Man 3, nuove foto dal set anticipano scene in CGI: nuovo costume per Peter?

Procedono le riprese di Spider-Man 3, il film del MCU con protagonista Tom Holland, e le ultime foto dal set sembrano anticipare scene che faranno ampio uso della CGI, almeno per quanto riguarda il costume di Peter.

Da Twitter ci arrivano infatti degli scatti dal set della pellicola, e in questi è possibile vedere la controfigura di Holland in mascherina e mo-cap suit, ovvero l'abbigliamento che di solito viene tirato fuori quando c'è da girare qualche scena con il costume realizzato in CGI, come ad esempio quello di Iron Spider.

Per questo sul web son già partite teorie che vorrebbero o il ritorno del costume di Iron Spider, o il debutto di un costume completamente nuovo. Ma vista la situazione in cui riversa il povero Peter dopo la scena dei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home, c'è chi afferma che la prima opzione sia la più probabile, e che il ragazzo possa farne uso per sfuggire a chi ora, conoscendo la sua identità, potrebbe dargli la caccia.

In più, sullo sfondo, possiamo notare la presenza di un banner con sopra raffigurato Spider-Man e la scritta "Abbracci e autografi gratis", che potrebbe essere connesso alle attività di beneficenza di Zia May.

Intanto, gira voce che in realtà si starebbe girando anche Spider-Man 4 in modalità back-to-back, specialmente considerando la mole di personaggi che sembra appariranno nel film. Ma per ora, non abbiamo conferme, piuttosto sempre più domande... Cosa accadrà in Spider-Man 3?