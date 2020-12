Spider-Man 3, una nuova teoria: e se ci fosse J. Jonah Jameson dietro i Sinistri Sei?

In attesa di rivelazioni ufficiali sul cast di Spider-Man 3 e della conferma di tutti i nomi che circolano, i fan si divertono con il video virale di Tobey Maguire contro Thanos e ipotizzano nuove teorie sulla trama del film. Si è già parlato del possibile ingresso dei Sinistri Sei nel Marvel Cinematic Universe, e due di loro li abbiamo già visti.

Si tratta, come si ricorderà, di Vulture (Michael Keaton) in Spider-Man: Homecoming e di Mysterio (Jake Gyllenhaal) in Far From Home. Nel terzo Spider-Man targato MCU, stando ai rumor, potremmo rivedere Jamie Foxx nel ruolo di Electro e secondo una teoria che circola tra i fan, grazie all'ipotesi che pare sempre più probabile dell'esistenza del Multiverso, i Sinistri Sei potrebbero davvero esserci tutti.

A radunarli e a farli coalizzare contro Peter Parker (anche se va detto che sarebbero perfettamente in grado di farlo da soli) potrebbe essere così J. Jonah Jameson, che abbiamo visto nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home. Potrebbe essere lui ad aggirarsi nel Multiverso per reclutare tutti i villain, anche perché nei fumetti succede qualcosa di simile.

In Amazing Spider-Man #25, infatti, Jameson assolda l'inventore Spencer Smythe per catturare e distruggere Spider-Man usando un robot chiamato Spider Slayer, e lo paga anche per prendersi tutti gli eventuali meriti della cattura del supereroe. Chissà che non voglia usare i Sinistri Sei per lo stesso scopo.

Staremo a vedere. Ricordiamo intanto che da ieri manca un anno esatto all'uscita al cinema di Spider-Man 3.