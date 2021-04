Spider-Man 3, nuova foto dal set: la Statua della Libertà impugna lo scudo di Cap!

Mentre sono da poco terminate le riprese di Spider-Man: No Way Home, ecco arrivare in rete una nuova foto dietro le quinte che offre un primo sguardo ad un interessante oggetto di scena che riguarda Captain America.

Come potete vedere in calce alla news, l'immagine in questione mostra un cartellone che combina la Statua della Libertà con l'iconico scudo appartenuto a Steve Rodgers, la cui eredità è attualmente al centro della serie TV The Falcon and the Winter Soldier.

Stando a quanto riportato da Murphy's Multiverse, inoltre, il simbolo più riconoscibile di New York dovrebbe fare da sfondo ad una scena chiave del film con Tom Holland di cui non si conoscono ancora i dettagli, anche perché la trama della nuova avventura di Peter al momento è top secret. A proposito di segreti, proprio di recente un doppiatore spagnolo si è lasciato sfuggire dei potenziali indizi sui grandi ritorno di Spider-Man: No Way Home.

Con l'uscita del film prevista (si spera definitivamente) per dicembre 2021 e le riprese principali ormai archiviate, Sony Pictures dovrebbe iniziare a promuovere il film già nei prossimi mesi. Voi cosa vi aspettate dal terzo film del MCU incentrato sul ragnetto? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti.