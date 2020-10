Spider-Man 3, Ned Leeds sarà il prossimo villain del Marvel Cinematic Universe?

Lo >Spider-Man di Tom Holland ha dovuto affrontarne di villain e situazioni complicate dal suo esordio nel Marvel Cinematic Universe: il povero Peter non ebbe neanche il tempo di abituarsi ai suoi poteri che finì per trovarsi nel bel mezzo di una guerra fratricida tra Avengers, per poi doversela vedere con gente come Vulture e Mysterio.

Tra i villain affrontati dal nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere, però, c'è un grande assente che Marvel sembra aver quasi paura di nominare: stiamo ovviamente parlando di Goblin, forse il più famoso e amato tra gli antagonisti di Spider-Man, di cui però finora non si hanno tracce.

Qualcuno, però, sta già immaginando un incredibile colpo di scena: sono in molti, infatti, a pensare che il buon Ned Leeds possa diventare il Goblin del Marvel Cinematic Universe rivelandosi un'incredibile minaccia non solo per Spider-Man, ma per tutti gli Avengers.

La teoria trova le sue basi in alcuni fumetti in cui il Ned cartaceo, collega di Peter al Daily Bugle, diventa a tutti gli effetti una marionetta nelle mani del villain, convincendosi a tratti di essere lui stesso Goblin! Credete che gli Studios possano decidere sul serio di seguire questa strada? Fatecelo sapere nei commenti!

Tom Holland, intanto, ci ha svelato quando partiranno le riprese di Spider-Man 3; un provino, invece, sembrerebbe anticipare la presenza di Miles Morales in Spider-Man 3.