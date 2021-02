Spider-Man 3, Ned diventerà Hobgoblin? Secondo i fan c'è un nuovo indizio online!

Le teorie su Spider-Man 3 si rincorrono online da mesi, e una delle più curiose è quella riguardante il personaggio di Ned e la sua possibile trasformazione nel villain Hobgoblin.

Come se il nuovo film con Tom Holland non fosse già pieno zeppo di personaggi, in molti sono convinti che il formidabile villain di Spidey nei fumetti potrebbe prendere vita sul grande schermo. Negli ultimi anni, come forse già saprete, Sony ha gestito un account di marketing virale su Instagram, account 'spacciato' come quello "reale" di Flash Thompson (Tony Revolori).

Nel corso degli anni, l'account ha fornito alcuni spunti interessanti ai fan, da alcune foto di un combattimento di Spider-Man: Far From Home inquadrato dal 'punto di vista di Flash' ad una manciata di vari easter-egg sulla Marvel, come il famoso teaser a Morbius e Carnage. Nelle scorse ore l'account ha tenuto un sondaggio Instagram tra gli alunni della scuola di Peter, e una delle schede mostra Ned (Jacob Batalon) con un triangolo arancione dietro la testa: un disegno che la maggior parte dei fan su Instagram ha legato proprio alla teoria secondo cui l'amico di Peter è destinato a diventare Hobgoblin.

Un collegamento abbastanza ardito che si traccia solo sulla base del colore arancione (quello rappresentativo del villain) e la forma del disegno, che potrebbe ricordare un corno, quindi chiaramente non possiamo gridare alla conferma ufficiale. Ma coi Marvel Studios non si sa mai.

Quel che è certo è che giovedì 4 sarà online la nuova intervista di Tom Holland con Variety incentrata su Spider-Man 3, dunque nei prossimi giorni saremo in grado di condividere con voi nuovi aggiornamenti sull'attesissimo film; senza dimenticare il Super Bowl di domenica e i possibili trailer che si porterà dietro, quindi rimanete sintonizzati.