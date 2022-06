Spider-Man, 3 modi per introdurre Miles Morales in versione live-action

Miles Morales è un personaggio che dobbiamo ancora vedere adattato in versione live-action sul grande schermo, sia che si tratti del MCU, sia degli altri film di Spider-Man prodotti da Sony. Ma in che modo potremmo vederlo (ipoteticamente) apparire nei prossimi film?

Dai fumetti ai videogiochi ai prodotti animati, Miles Morales è sempre stato un personaggio molto amato dai fan Marvel, eppure dobbiamo ancora vederlo debuttare in versione live-action sugli schermi.

Ma ora, con il Multiverso in piena azione al cinema e in TV, chi può dire che non accadrà presto? Tutto sta nel vedere come... Ecco tre possibilità forniteci dai colleghi di Screen Rant.

In Spider-Man 4 (o 5, o 6) con Tom Holland

Ora che la saga di Homecoming è giunta al termine, sembra che Tom Holland sarà ritorno con una nuova trilogia di Spider-Man, e perché non cogliere quest'occasione per introdurre Miles e magari rendere il Peter Parker di Holland una sorta di mentore per quello che poi diventerà il nuovo Spider-Man?

Come Spider-Man dell'universo live-action Sony

Finora di Spider-Man nell'universo Sony nemmeno l'ombra, almeno da Venom in poi (non sappiamo se gli Spider-Man di Andrew Garfield o Tobey Maguire abbiano dei collegamenti con i film succesivi), ma lo stesso regista di Morbius Daniel Espinosa ha confermato la presenza dell'eroe nello SPUMC (Sony Pictures Universe of Marvel Characters), e non dimentichiamoci nemmeno la scena post-credit di Spider-Man: No Way Home... Quindi non sarebbe certo un azzardo pensare che Miles Morales potrebbe essere una soluzione a questo problema.

Nella stessa trilogia animata di Spider-Man: Un Nuovo Universo

Con tutto quello che può succedere in Spider-Man: Across The Multiverse parte 1 e 2 , con tutti i mondi diversi che vedremo in queste occasioni, è così impensabile ipotizzare che faccia la sua apparizione anche una versione live-action del suo protagonista?Voi cosa ne pensate? Come verrà introdotto? Fateci sapere la vostra.