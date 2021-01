Spider-Man 3, Miles Morales e il villain dei videogiochi? Ecco la nuova foto dal set!

Una nuova foto trapelata dal set di Spider-Man 3, le cui riprese sono attualmente in corso ad Atlanta, fornisce un grosso indizio circa la possibile presenza di un altro villain nel prossimo film Marvel Studios con protagonista Tom Holland.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, sul set è ben visibile il logo del FEAST, l'organizzazione di accoglienza per senzatetto il cui acronimo sta per Food, Emergency, Aid, Shelter, Training: l'easter-egg è un chiaro rifermento alla popolare serie di videogiochi di Spider-Man di Insomniac Games, nei quali l'organizzazione di accoglienza veniva gestita da May Parker, la zia di Peter.

Dietro alla sua fondazione però c'era Martin Li, segretamente il villain Negative Man; inoltre, il FEAST è anche il luogo in cui avviene il primo incontro tra Peter Parker e Miles Morales, la cui presenza in Spider-Man 3 è stata ampiamente rumoreggiata (ma mai confermata, beninteso). La foto offre un prezioso indizio circa la presenza del FEAST, che di certo contribuirà ad accrescere le aspettative dei fan. Del resto l'organizzazione benefica non è un'esclusiva dei videogame: nata nei fumetti Marvel, anche lì è strettamente legata a Martin Lin e alla quotidianità di Spider-Man.

Ricordiamo che l'uscita del film è prevista per dicembre 2021, e che Sony Pictures ha mancato l'appuntamento di dicembre 2020 per svelare il primo teaser, precedentemente promesso per quel periodo. Tra pochi giorni però arriverà il Super Bowl, evento sportivo col quale i Marvel Studios (e Hollywood in generale) hanno un rapporto molto speciale.

