Spider-Man 3, Michael Keaton tornerà nei panni di Vulture?

Ci saranno proprio tutti, in questo Spider-Man 3: il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con Tom Holland vedrà il ritorno di un bel po' di villain e personaggi vari dai vecchi universi narrativi incentrati sul nostro arrampicamuri preferito. Un nome, però, sembra esser rimasto in disparte.

Stiamo parlando di Vulture, villain dello Spider-Man: Homecoming che segnò l'esordio nell'MCU del Peter Parker di Tom Holland: il personaggio di Michael Keaton è ancora vivo e vegeto, almeno stando a quanto visto nel trailer di Morbius, ma ad oggi non si hanno notizie di un suo possibile ritorno in quest'immensa reunion che sta prendendo forma.

Finora, in effetti, i villain ufficializzati per questo Spider-Man 3 provengono esclusivamente dagli universi della trilogia di Raimi e di The Amazing Spider-Man: al netto della presumibile presenza di un nuovo nemico made in MCU, dunque, perché non puntare anche sul ritorno di una vecchia gloria dell'universo con Tom Holland?

Per il momento, comunque, non ci sono voci su un possibile avvicinamento tra gli Studios e Keaton: vedremo nei prossimi tempi che piega prenderanno le cose! Una nuova teoria, intanto, vede in J.J. Jameson la mente dietro i Sinistri Sei; in un video, invece, abbiamo visto lo Spider-Man di Tobey Maguire affrontare Thanos.