Spider-Man 3 MCU, i fan Marvel vogliono il Daredevil di Charlie Cox insieme a Tom Holland

Si torna ancora una volta a parlare del Daredevil interpretato da Charlie Cox, protagonista della tristemente cancellata e amatissima serie Netflix, perché dopo i rumor ormai smentiti di qualche mese fa, sono ora i fan del Marvel Cinematic Universe a desiderare il ritorno del personaggio in Spider-Man 3 di Jon Watts.

Attualmente, il terzo capitolo della saga cinematografica Marvel-Sony con protagonista Tom Holland è già decisamente affollato. Sappiamo infatti che a interpretare il villain Electro tornerà Jamie Foxx, che già ne aveva vestito i panni in The Amazing Spider-Man 2. È stato anche confermato il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, che anticiperà dunque quello in Doctor Strange in the Multivers of Madness di Sam Raimi.



Il fatto che ci sia una presenza importante per il Multiverso come lo Stregone Supremo ha spinto molti a sperare nel ritorno di Tobey Maguire e di Andrew Garfield nelle passate iterazioni dell'Arrampica-Muri Marvel, e adesso gli appassionati stanno chiamando a gran voce anche il ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, dato anche che la storia dovrebbe svolgersi nuovamente nei confini di New York City, dove appunto opera il Diavolo senza paura. Secondo i fan i due personaggi sarebbero adatti a combattere l'uno al fianco dell'altro e sviluppare una relazione collaborativa intensa.



Spider-Man 3 uscirà nelle sale cinematografiche americane il 17 dicembre 2021.