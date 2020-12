Spider-Man 3 MCU, i fan stanno dando di matto per il ritorno di Emma Stone come Gwen Stacy

A seguito infatti dell'annuncio del ritorno di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus , ruolo da lui ricoperto nel magnifico Spider-Man 2 di Sam Raimi , sono arrivate diverse conferme da parte di Collider (dunque affidabili) che anche Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield ed Emma Stone sarebbero in trattative praticamente finali con lo studio per riprendere i rispettivi ruoli dei due Peter Parker, di Mary Jane Watson e di Gwen Stacy nel cinecomic di Jon Watts. È però soprattutto il ritorno della Stone nei panni della Stacy ad aver mandato in visibilio tutti i fan di The Amazing Spider-Man di Marc Webb , e questo perché il personaggio moriva alla fine del secondo capitolo del franchise Sony, in una delle migliori sequenze del film. Il fatto che possa tornare in vita sul grande schermo, in un Multiverso, ha insomma eccitato non poco gli appassionati, che infatti si sono riversati in massa sui social per commentare la notizia. Spider-Man 3 con Tom Holland e Zendaya uscirà nelle sale americane il 17 dicembre 2021. Vi ricordiamo che nel cinecomic torneranno anche Jamie Foxx nel ruolo di Electro e Benedict Cumberbatch in quelli di Doctor Strange .

Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, and Emma Stone are all trending right now. aAaaAAa my spidey heart



Spider-Man 3 🥺 — hughie (@rencefortunate) December 9, 2020

andrew garfield and emma stone are above spider-man 3 they shouldn’t be in it!!! — bente (@radiiosilence) December 9, 2020

Out of all the Spider-Man 3 news the one I absolutely yelled at is EMMA STONE?? CONFIRMED?? GWEN FREAKING DIED. I didn’t see that woman die the way she did for her to just come back — alba! | protect black women (@vicesetvirtues) December 9, 2020

Unless she's coming back as Spider-Gwen, I really hope Emma Stone isn't in Spider-Man 3. I don't want to see her stuck in the "Girlfriend who is just there to eventually get fridged and die in order to make the male hero sad" role again. — 🎄Gary Devenport🎄 (@Garebear__11) December 9, 2020