Spider-Man 3, Marvel sta girando anche Spider-Man 4 in contemporanea?

Che Spider-Man 3 sia un progetto dannatamente ambizioso non lo scopriamo certo oggi: il film con Tom Holland dovrebbe giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, realizzando anche il sogno dei fan di vedere tutti insieme sullo schermo gli Spider-Man dei vari universi e relativi villain.

Grandi ritorni dal passato, multiversi... Gli ingredienti per un gran film ci sono tutti e, forse, sono addirittura troppi! Possibile, quindi, che Marvel decida di tentare il tutto per tutto girando ben due nuovi film di Spider-Man?

La voce che in queste ore si è diffusa in rete è infatti proprio questa: secondo alcuni insider, a New York e dintorni si starebbero svolgendo in questo momento le riprese non solo di Spider-Man 3, ma anche di Spider-Man 4, in un'operazione mastodontica che ricorderebbe molto da vicino quanto già fatto in passato con il dittico composto da Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame.

Ad oggi la cosa non trova riscontri, per cui non resta che attendere: certo è che il materiale a disposizione per più di un film non manca! Elizabeth Olsen, intanto, ha parlato del suo possibile coinvolgimento in Spider-Man 3; secondo alcuni fan, invece, un dettaglio di Spider-Man 3 nasconderebbe un omaggio ad Iron Man.