Spider-Man 3, con Maguire e Garfield tornerebbero anche Kirsten Dunst ed Emma Stone?

Sono giorni di fibrillazione in casa Marvel, in particolare sul fronte Spider-Man: la notizia del ritorno dell'Electro di Jamie Foxx, già visto in The Amazing Spider-Man 2, ha infatti dato nuova linfa alle tante voci che vorrebbero gli Studios in procinto di introdurre nell'MCU il tanto agognato multi-verso.

La cosa è andata fuori controllo nel giro di pochissimo tempo: nelle ultime ore hanno infatti preso piede alcune voci che vorrebbero Tobey Maguire ed Andrew Garfield in trattativa con i Marvel Studios per un primo, storico crossover con l'Uomo Ragno di Tom Holland.

Voci, queste ultime, che non hanno trovato riscontri ma che hanno già dato modo ai fan di esplorare ogni possibilità offerta da uno scenario di questo tipo: sono in molti, ad esempio, a chiedersi se un ritorno in scena di Maguire e Garfield potrebbe significare anche una comparsa delle rispettive consorti dei due Peter Parker, vale a dire Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) e Gwen Stacy (Emma Stone).

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Dunst e Stone nei panni dei personaggi visti rispettivamente nella trilogia di Raimi e nei due The Amazing Spider-Man? Diteci la vostra nei commenti! Ad oggi, comunque, non sembra esserci ancora nulla di concreto all'orizzonte da questo punto di vista. A proposito di ipotesi, comunque, cerchiamo di capire cosa potrebbe significare il ritorno di Electro per lo Spider-Man dell'MCU.