Spider-Man 3, Maguire e Garfield non bastano? Ecco il Peter Parker di Leonardo Di Caprio!

L'entusiasmo per lo Spider-Man 3 del Marvel Cinematic Universe sta toccando vette inimmaginabili in questi ultimi giorni: gli annunci sul film si susseguono incessanti come raffiche di mitra, tra un Alfred Molina, un Tobey Maguire, un Andrew Garfield e chi più ne ha più ne metta!

Ecco, qualcuno sembrerebbe aver preso leggermente troppo sul serio quest'ultimo concetto: come se tre Peter Parker non bastassero per dar vita ad uno dei crossover più ambiziosi ed attesi mai realizzati in chiave Marvel, infatti, i fan hanno pensato bene di chiamare in causa anche uno Spider-Man mai effettivamente sbarcato sul grande schermo!

Anche in questo caso, d'altronde, si tratta di un nome d'eccezione: il Peter Parker in questione è infatti quello di Leonardo Di Caprio, ipotetico protagonista dello Spider-Man che James Cameron tentò senza successo di realizzare durante la prima metà degli anni '90, ben prima del successo della strepitosa trilogia di Sam Raimi.

La fan-art che vi riportiamo immagina dunque il buon Leo nei panni di Peter... O almeno come sarebbe apparso circa 25 anni fa! Cosa ne dite? Vi piacerebbe questa clamorosa apparizione di Di Caprio nel prossimo Spider-Man? Diteci la vostra nei commenti! Un'ulteriore fan-art, intanto, ha già anticipato il ritorno di Tobey Maguire in Spider-Man 3; vediamo, inoltre, quanti villain dovrà affrontare Peter in Spider-Man 3.