Spider-Man 3: Leaving Home, Tom Holland nel bellissimo poster pieno di easter-egg

Dopo i suoi famosi fan-cast, l'acclamato artista social BossLogic si è spinto anche nel campo dei un fan-titoli, almeno a giudicare dal nuovo poster per Spider-Man 3 con Tom Holland pubblicato in queste ore sui propri canali.

Il poster del film, intitolato Spider-Man: Leaving Home per mantenere il gioco di parole con "home" già utilizzato nei due precedenti episodi, mostra il protagonista Peter Parker che se ne va, beh ... da casa mentre percorre l'autostrada fuori da New York. Nella locandina tantissime easter-egg, come il mixtape di Peter Quill, il Deadpool di Ryan Reynolds fermo sul ciglio della strada e ovviamente la fotografia con Tony Stark, la dalia nera di MJ e perfino un camminatore di Star Wars: il risultato è a dir poco esilarante, ma di certo il titolo sembra quantomai azzeccato.

Per notizie più concrete vi ricordiamo che, nonostante lo stesso Holland abbia affermato che la sceneggiatura del film sia "folle", non sono stati rivelati dettagli della trama: Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, in precedenza aveva anticipato ai fan che il trequel mostrerà per la prima volta un Peter Parker completamente fuori dall'ombra di Tony Stark (Robert Downey Jr.). "Sarà divertente vedere Spidey nel suo elemento, fuori dall'ombra di Tony, dall'ombra degli altri Avengers: sarà l'eroe di se stesso. E il film non avrà a che fare con gli altri supereroi come in Captain America: Civil War, o con gli alieni di Avengers: Infinity War o Avengers: Endgame. Sarà tutto focalizzato su Peter".

Originariamente previsto per luglio 2021, l'arresto di Hollywood causato dal coronavirus in corso ha costretto il film ad un rinvio novembrino, soffiando la data precedentemente occupata da Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi: ancora senza un titolo ufficiale, Spider-Man 3 uscirà il 5 novembre 2021.