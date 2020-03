Spider-Man 3: Kevin Smith rivela che nel film comparirà Charlie Cox nei panni di Daredevil

I fan del Marvel Cinematic Universe hanno ipotizzato che il Peter Parker di Tom Holland avrebbe necessitato di un avvocato in Spider-Man 3 a causa del sorprendente finale di Spider-Man: Far From Home, e il regista e appassionato di fumetti Kevin Smith potrebbe aver confermato questa teoria.

Nell'ultimo episodio del suo celebre podcast Fatman Beyond, Smith ha dichiarato:

"Ho sentito un'altra buona notizia. Hai sentito che Spider-Man, il nuovo film di Spider-Man, avrà un avvocato?", ha chiesto al suo interlocutore, che ha subito rilanciato domandando: "She-Hulk?".

Del resto sappiamo che i Marvel Studios stanno lavorando ad una serie televisiva per Disney+ incentrata sulla cugina di Bruce Banner, nota avvocatessa dei fumetti Marvel. Ma secondo ciò che ha sentito Smith, la cosa è molto più grande, dato che ha replicato: "Charlie Cox, lo riportano nel ruolo di Matt Murdock. C'è stato un rumor online e alla Marvel sono impazziti, non hanno capito come sia potuta trapelare una cosa del genere."

Voi cosa ne pensate? Generalmente Kevin Smith è molto affidabile per questioni legate ai dietro le quinte dei cinecomic, data la sua connessione con la Marvel - per la quale in passato ha anche scritto diversi fumetti di successo - e anche se in questo caso cita un rumor che ha sentito, che sia lui a diffonderlo dovrebbe fornire maggior concretezza alla cosa, soprattutto col nome preciso di Cox tirato in ballo.

L'attore, come noto, ha interpretato Matt Murdock/Daredevil nella popolare serie tv Marvel/Netflix, "grossolanamente" già ambientata nel MCU. Vorreste vederlo in Spider-Man 3? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Tom Holland ha definito fuori di testa il nuovo film: nell'attesa di nuovi dettagli, godetevi la saga di Spider-Man su Sky Cinema.