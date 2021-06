Spider-Man 3, Kevin Feige sta lavorando a stretto contatto con Sony per la promozione

Mentre continua l'attesa per il primo trailer di Spider-Man: No Way Home, il presidente della divisione marketing dei Walt Disney Studios Asas Ayaz ha chiarito il ruolo dei Marvel Studios nella promozione del film con Tom Holland.

Sebbene la Casa di Topolino non sia in alcun modo coinvolta nelle decisioni di Sony Pictures, che detiene i diritti delle avventure dell'arrampicamuri anche all'interno del MCU, Ayaz ha spiegato che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige si sta coordinando con gli addetti alla campagna marketing.

"Il marketing di Spider-Man è gestito pienamente da Sony", ha dichiarato Ayaz durante un'intervista rilasciata all'Hollywood Reporter per parlare della campagna promozionale di Loki. "Kevin Feige e il suo tema stanno lavorando a stretto contatto con loro, perciò in quel senso c'è coordinazione. Inoltre vogliamo essere al corrente di chi sta rilasciando cosa e quando. Ma non stiamo lavorando insieme alla promozione perché è il loro film. Lo stanno gestendo loro, ma c'è un livello di coordinamento per assicurarsi che vada bene per tutti."

Vi ricordiamo che No Way Home vedrà nel cast anche Alfred Molina e Jamie Foxx rispettivamente nei panni di Doc Ock ed Electro, per un'uscita fissata al 17 dicembre 2021. Nel frattempo, vi lasciamo alla guida per recuperare tutti i film di Spider-Man in streaming.