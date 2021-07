Spider-Man 3, Kevin Feige criptico sul Multiverso: 'Non tutto quello che leggete è vero'

Intervistato da Entertainment Tonight sul red carpet di Black Widow, nuova pellicola del MCU in arrivo nei cinema italiani il 7 luglio, Kevin Feige ha commentato i sempre più insistenti rumor sul Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home.

"Tutto ciò che facciamo, si spera, ha l'obiettivo di superare le aspettative e regalare delle sorprese", ha dichiarato in maniera criptica il presidente dei Marvel Studios, che nella stessa occasione ha bacchettato Alfred Molina per aver confermato la sua presenza nei panni di Doc Ock. "Non tutte le voci che leggete online sono vere, neanche lontanamente, ma non sono nemmeno tutte false. Quindi questa è la parte divertente."

Con Loki arrivato al quarto episodio su Disney+, il produttore ha poi trovato il tempo per lodare gli attori che stanno contribuendo al successo delle serie TV del MCU, soprattutto alla luce di una possibile candidatura di Elizabeth Olsen agli Emmy: "Tutto il cast sta facendo un lavoro incredibile: Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Bettany. Sono fantastici. È una delle ragioni per cui abbiamo fatto lo show, perché Lizzie Olsen è un'attrice spettacolare. Volevamo darle una vetrina per mostrare tutto ciò che è in grado di fare. E ragazzi, c'è riuscita."

Nel frattempo, Feige ha anche commentato il casting del film sui Fantastici 4.