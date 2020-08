Spider-Man 3, Joe Mangniello indossa la pelliccia di Kraven in una splendida fan art

Forse per metterlo in una nuova prospettiva dopo la cocente delusione relativa al Batman di Ben Affleck, dove avrebbe dovuto vestire i panni di Deathstroke, l'artista Mohammed Hibban ha deciso di regalare al buon Joe Manganiello un look fan art di Krevan, Il Cacciatore, grande e amato villain di Spider-Man.

Stando infatti ad alcune recenti indiscrezioni proprio Kraven, protagonista di alcune tra le più belle storie dedicate a Peter Parker, dovrebbe essere il villain del prossimo film dell'Arrampica-Muri.



L'indiscrezione iniziale è stata rilanciata alcuni giorni fa dallo scooper Charles Murphy e suggerirebbe che Marvel sia alla ricerca per Spider-Man 3 di un attore "alla Joel Kinnaman". Ciò potrebbe ovviamente voler dire tutto o niente ma, citando le parole dello stesso Murphy: "[...] che io sia maledetto se Kinnaman non sarebbe perfetto per il ruolo di Kraven". E Joe Manganiello, guarda caso, è proprio un attore alla Joel Kinnaman e molto versatile.

Vi piacerebbe vedere Kraven nel Marvel Cinematic Universe? E, soprattutto, pensate che Kinnaman sarebbe la scelta giusta per interpretarlo? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, hanno recentemente festeggiato il compleanno di Spider-Man; per il futuro, invece, si parla di un grande ritorno in Spider-Man 3.



Il film uscirà nelle sale americane il 17 dicembre 2021.