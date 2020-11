Spider-Man 3, Joe Manganiello è Kraven in questa stupenda fan art

Con le riprese di Spider-Man 3 ufficialmente partite, i fan non hanno ancora smesso di desiderare l'arrivo del villain Kraven, rumoreggiato per mesi prima dell'inizio della produzione e ancora non confermato. In una nuova e stupenda fan art pubblicata sul web, il personaggio ha il volto e le fattezze di Joe Manganiello, che non sfigura affatto...

Nel fan poster, possiamo vedere l'attore con il tipico costume di Kraven e alle sue spalle arrivare dondolando lo Spider-Man di Tom Holland, il quale ha da poco iniziato le riprese del cinecomic ad Atlanta. "Ho accettato la sfida di ritrarre Joe Manganiello come Kraven il cacciatore - scrive il fan su Instagram - è una grande idea. Penso che quella di Joe sarebbe una scelta straordinaria e fa già parte della famiglia allargata di Spider-Man dato che ha interpretato Flash Thompson nel film di Sam Raimi".

Tuttavia, Manganiello potrebbe essere oltremodo occupato in futuro nell'Universo Cinematografico DC, in quanto riprenderà il ruolo di Deathstroke in Justice League per la Snyder Cut in arrivo su HBO Max nel 2021. L'attore è stato visto con il suo look biondo ossigenato proprio come appariva il personaggio nel montaggio cinematografico di Joss Whedon.

Oltre a quelle di Spider-Man 3, dovrebbero partire a breve anche le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ricordiamo che insieme a Tom Holland in Spider-Man 3 ci saranno anche Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange e Jamie Foxx nei panni di Electro, ruolo che l'attore di Collateral e Miami Vice aveva precedentemente interpretato in The Amazing Spider-Man 2.

Il fatto che ci sia una presenza importante per il Multiverso come lo Stregone Supremo ha spinto molti a sperare inoltre nel ritorno di Tobey Maguire e di Andrew Garfield nelle passate iterazioni dell'Arrampica-Muri Marvel, ma al momento al riguardo non c'è assolutamente nulla di confermato.