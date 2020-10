Spider-Man 3: Jimmy Kimmel 'conferma' il suo coinvolgimento nel ruolo di Kraven the Hunter

Il terzo capitolo di Spiderman non solo potrà contare sul Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e sull'Electro di Jamie Foxx ma, stando ad un nuovo clamoroso annuncio, potrà contare anche sull'esilarante Jimmy Kimmel per il ruolo di Kraven the Hunter.

Il comico statunitense ha infatti rivelato nelle scorse ore su Twitter di essere stato scelto per vestire i panni del villain creato da Stan Lee e Steve Ditko che ha esordito nel 1964 in The Amazing Spider-Man #15.

"Entusiasta di annunciare che sono stato scelto per interpretare Kraven the Hunter in # SpiderMan3 @TomHolland1996".

Ovviamente le parole di Jimmy Kimmel sono da prendere con le pinze visto che sembra molto improbabile che sia stato scelto per interpretare un ruolo tanto significativo. Sembra infatti più probabile che il comico stia sfruttando i social solo per creare ulteriore interesse verso Spider-Man 3, forse in vista di un'imminente rivelazione. In molti pensano infatti che presto verrà diffuso il titolo ufficiale di questo terzo film con protagonista Tom Holland dedicato all'Uomo Ragno.

Jimmy Kimmel spesso e volentieri si è occupato di riferire particolari scottanti delle pellicole in produzione, quindi il suo richiamo a Kraven the Hunter, ha fatto naturalmente drizzare le orecchie a molti fan dei cinecomics. Vi ricordiamo che Kraven The Hunter farà farà presto il suo debutto in un live-action, con il suo film da solista già in produzione alla Sony Pictures, diretto dal regista di Triple Frontier J.C. Chandor. Staremo a vedere nei prossimi giorni come si evolveranno le cose.