Spider-Man 3, Jamie Foxx tornerà nei panni di Electro! Trattativa con Marvel in chiusura

Novità importanti sul fronte Spider-Man: dopo tanto fantasticare, siamo forse finalmente ad un passo dallo scoprire chi sarà il villain con cui il Peter Parker di Tom Holland dovrà aver a che fare durante il terzo film sull'arrampicamuri targato Marvel Cinematic Universe.

Di nomi se ne sono fatti tanti nel corso di questi mesi, ma sembrerebbe proprio che a spuntarla sia stata alla fine una nostra vecchia conoscenza: secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter, infatti, Jamie Foxx sarebbe pronto a vestire nuovamente in panni di Electro per il film diretto da Jon Watts!

Secondo l'indiscrezione rilanciata dal noto sito statunitense Foxx starebbe concludendo proprio in queste ore la trattativa con i Marvel Studios: se la notizia dovesse essere confermata, l'attore riprenderà dunque in mano il ruolo che già aveva interpretato con ben poca fortuna in The Amazing Spider-Man 2, secondo e ultimo capitolo della brevissima saga con Andrew Garfield slegata dal Marvel Cinematic Universe.

Foxx potrebbe quindi avere la chance di far rivalutare un personaggio che avvertì inevitabilmente il peso di un film decisamente poco gradito a fan e critica. Cosa ne pensate? Sareste contenti di rivedere l'Electro di Jamie Foxx? Diteci la vostra nei commenti! In una recente fan-art, intanto, avevamo visto Aaron Paul nei panni di Electro; nelle scorse settimane, inoltre, è stato ufficializzato lo slittamento della produzione di Spider-Man 3.