Spider-Man 3, Jamie Foxx è pronto a sfidare tre Peter Parker in una nuova fan art

Il nuovo Spider-Man targato Marvel Cinematic Universe vedrà, tra le novità più attese, il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo di Electro. Dopo questa notizia molti fan del franchise hanno iniziato a sperare in una clamorosa reunion di Tom Holland con altri due interpreti di Peter Parker in passato, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Ipotesi suggestiva, naturalmente, ma va detto che per ora non c'è nulla di vero e si tratta di semplici speculazioni. In Spider-Man 3 (ancora senza un titolo ufficiale) torneranno invece Zendaya, Tony Revolori e probabilmente anche Marisa Tomei e Jacob Matalon, già visti in precedenza nel MCU.

Molte fan art, in ogni modo, si divertono a immaginare la contemporanea presenza dei tre Spider-Man di Garfield, Maguire e Tom Holland. In quella che proponiamo anche in calce alla notizia, apparsa sul profilo Instagram di ApexForm, li vediamo sullo sfondo, pronti ad affrontare l'Electro di Jamie Foxx in primo piano. Li possiamo distinguere, aguzzando la vista, dalle leggere differenze nei rispettivi costumi.

Oltre che con Jamie Foxx, il ritorno di un personaggio legato al franchise Sony si è avuto con J.K. Simmons, che è apparso nel ruolo di J. Jonah Jameson in Spider-Man: Far From Home dopo aver recitato nei film con Tobey Maguire. Il passo successivo, a questo punto, sarebbe uno Spider-Verse con diversi Spider-Man contemporaneamente. È già successo nel film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo, staremo a vedere se toccherà anche a un live action.