Spider-Man 3: Jamie Foxx è di nuovo Electro in questa fan art ispirata ai fumetti Marvel

Una delle notizie più accattivanti che riguardano il prossimo capitolo di Spider-Man firmato dai Marvel Studios è senza dubbio il ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro, villain già interpretato nell'Universo della Sony nel film The Amazing Spider-Man 2, dove doveva vedersela con l'Arrampicamuri di Andrew Garfield. Chissà in che modo tornerà...

Si sono divertiti a immaginarlo i fan con una nuova immagine stilizzata in cui vediamo l'attore Premio Oscar nei panni del villain ma stavolta con un look decisamente più fedele al fumetto originale, soprattutto per quello che riguarda il costume, raffigurato nel suo iconico aspetto con i colori verde e oro a primeggiare su tutto il resto. La fan art si diverte anche a immaginare il possibile nuovo titolo del film come Spider-Man: Home Invasion, che in questo modo manterrebbe la parola "Home" anche per questa terza avventura dopo le precedenti Homecoming e Far From Home.

La notizia secondo cui Jamie Foxx tornerà come Electro è ufficiale e ultimi rumor indicavano infatti che l'Electro dell'universo dei film su Amazing Spider-Man prodotti dalla Sony e con Andrew Garfield protagonista sarebbe stato usato come ponte per un possibile lancio dello Spider-Verse anche al cinema, soprattutto dopo il successo mondiale raggiunto da Spider-Man: Un nuovo universo.

Ma la verità potrebbe essere molto differente. Nonostante il coinvolgimento dello stesso attore per il ruolo, Jamie Foxx, questo non si traduce obbligatoriamente nel medesimo Electro che abbiamo già incontrato in The Amazing Spider-Man 2.

Non dimentichiamo che al termine di Spider-Man: Far From Home c'è già stato un grande ritorno di un volto storico del franchise Sony, ovvero il J. Jonah Jameson di J.K. Simmons; proprio quest'ultimo, già apparso nel ruolo nella trilogia di Sam Raimi ha ripreso il personaggio ma non nella versione che ricordavamo, bensì in una leggermente diversa. La stessa situazione potrebbe replicarsi con l'Electro di Jamie Foxx, che ricordiamo si è già fatto scappare che non sarà blu stavolta.