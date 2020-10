Spider-Man 3, Jamie Foxx allude al Multiverso e anticipa: 'Questa volta non sarò blu'

Dopo la notizia delle trattative in chiusura per il ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro in Spider-Man 3 3, è ora arrivata una conferma ufficiale da parte dello stesso attore, che ha commentato per la prima volta il suo coinvolgimento nel progetto tramite un post prontamente rimosso dai social.

"Dite a Spidey che ci rincontreremo! Sono super eccitato di far parte del nuovo capitolo di Spider-Man targato Marvel, non vedo l'ora che possiate vedere il nuovo personaggio" ha scrittore l'attore su Instagram, dove tra le altre cose ha postato una fan art di Electro alle prese con lo Spider-Verse. "E questa volta non sarò blu! Ma spaccherò al 1000 percento".

Non è chiaro se il post sia stato rimosso per la conferma prematura della sua presenza nel film o per i riferimenti al tanto atteso Multiverso, che oltre ad essere stato introdotto in Into the Spider-Verse sarà una componente essenziale della nuova Fase del MCU, di cui il Peter Parker di Tom Holland fa parte.

Stando alle parole di Foxx ("non sarò blu"), tuttavia, la pellicola di Jon Watts presenterà una diversa versione del villain rispetto a quella apparsa in The Amazing Spider-Man 2, almeno dal punto di vista estetico, e dunque è ancora presto per sapere con certezza che ruolo avrà rispetto al Multiverso del MCU o del SPUMC.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, la star del film Tom Holland ha anticipato la data di inizio riprese di Spider-Man 3.