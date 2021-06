Spider-Man 3, Jake Gyllenhaal festeggia Tom Holland con una vecchia foto di scena

Martedì 1° giugno Tom Holland compie 25 anni, e molti fan del Marvel Cinematic Universe sperano che questa sia l'occasione buona per vedere pubblicato il primo trailer di Spider-Man: No Way Home. Per il momento non ci sono novità in tal senso, ma si registrano gli auguri sul web di amici e colleghi all'interprete di Peter Parker.

Uno di questi è Jake Gyllenhaal, che ha interpretato il villain Mysterio in Spider-Man: Far From Home. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, per augurare buon compleanno a Tom Holland l'attore ha scelto una foto di scena dal set del secondo stand-alone su Spidey, in cui i volti dei due grazie al trucco appaiono insanguinati, presumibilmente in seguito a un combattimento.

"Mi manca noi" ha scritto Jake Gyllenhaal, e chissà che il suo Mysterio, nonostante il finale di Far From Home, non possa in qualche modo ricomparire nel MCU.

In attesa del sospirato trailer, abbiamo visto l'epico fan poster di Spider-Man: No Way Home, in cui insieme a Tom Holland sono raffigurati anche Andrew Garfield e Tobey Maguire. Il terzo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe è diretto ancora una volta da Jon Watts. Fanno parte del cast anche Zendaya, JB Smoove, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch e Alfred Molina. Le riprese del film, effettuate principalmente ad Atlanta, si sono svolte tra l'ottobre 2020 e il marzo 2021.

Spider-Man: No Way Home sarà al cinema dal prossimo 17 dicembre.