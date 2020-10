Spider-Man 3, Jacob Batalon mostra il nuovo look del suo Ned nel cinecomic Marvel

Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, Jacob Batalon si è rimesso decisamente in forma, con lo stesso attore che ha documentato la sua perdita di peso con alcune foto postate sui social network. In un nuovo scatto, l'attore ha anche confermato quindi che il personaggio di Ned Leeds apparirà in Spider-Man 3 in una nuova veste.

Il personaggio di Ned ha assunto fin dall'inizio un ruolo molto importante per il Peter Parker di Tom Holland, mantenendolo sempre con i piedi ancorati alla sua piccola realtà scolastica e cittadina, anzichè pensare sempre a combattere criminali e super-villain. In calce una nuova foto che ritrae Batalon nel suo nuovo look.

Addirittura, un recente rumour vorrebbe Ned come prossimo villain del Marvel Cinematic Universe: sono in molti, infatti, a pensare che il buon Ned Leeds possa diventare il Goblin del Marvel Cinematic Universe rivelandosi un'incredibile minaccia non solo per Spider-Man, ma per tutti gli Avengers. La teoria trova le sue basi in alcuni fumetti in cui il Ned cartaceo, collega di Peter al Daily Bugle, diventa a tutti gli effetti una marionetta nelle mani del villain, convincendosi a tratti di essere lui stesso Goblin!

Recentemente, Batalon aveva anche commentato la notizia del ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro per il nuovo film: "Sono un grandissimo fan di Jamie Foxx e sono letteralmente cresciuto guardando i suoi film. Quindi poter essere in grado di lavorare con tutte queste persone che sono state di enorme influenza in quei film è come una benedizione. Davvero non riesco a crederci. E' proprio grazie a Spider-Man che ho potuto incontrare tutti i miei eroi, quindi anche il solo avere Jamie Foxx è fantastico. Lui è molto diverso, e fa di tutto, è strepitoso solo sapere di averlo dentro il progetto. E' tutto fantastico".