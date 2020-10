Spider-Man 3: Jacob Batalon in forma smagliante, guardate quanto è dimagrito

Jacob Batalon è noto principalmente per aver interpretato Ned Leeds, ovvero il miglior amico di Peter Parker nei film su Spider-Man distribuiti dai Marvel Studios e inclusi nel Marvel Cinematic Universe e fino ad ora era apparso in una forma decisamente paffuta. In un post pubblicato su Instagram per il suo compleanno, l'attore però è cambiato.

"Non cercate di farmela, sarò emozionato per tutto il giorno. E comunque, nonostante apprezzi la preoccupazione, adesso la gente potrà smetterla di dirmi di perdere peso", ha scritto Batalon nella didascalia posta sotto il selfie che lo ritrae decisamente più snello che in passato e nella forma fisica in cui molto probabilmente lo rivedremo nel prossimo film dedicato allo Spider-Man di Tom Holland.

Recentemente, Batalon aveva anche commentato la notizia del ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro per il nuovo film: "Sono un grandissimo fan di Jamie Foxx e sono letteralmente cresciuto guardando i suoi film. Quindi poter essere in grado di lavorare con tutte queste persone che sono state di enorme influenza in quei film è come una benedizione. Davvero non riesco a crederci. E' proprio grazie a Spider-Man che ho potuto incontrare tutti i miei eroi, quindi anche il solo avere Jamie Foxx è fantastico. Lui è molto diverso, e fa di tutto, è strepitoso solo sapere di averlo dentro il progetto. E' tutto fantastico".

Jamie Foxx riprenderà i panni del villain Electro nel terzo film di Spider-Man prodotto dalla Sony con i Marvel Studios e inserito all'interno del Marvel Cinematic Universe; tuttavia, quello che Tom Holland dovrà affrontare non sarà esattamente l'Electro già visto nel precedente universo Sony. Nonostante il coinvolgimento dello stesso attore per il ruolo, Jamie Foxx, questo non si traduce obbligatoriamente nel medesimo Electro che abbiamo già incontrato in The Amazing Spider-Man 2.