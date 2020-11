Spider-Man 3, grosse novità sul personaggio di Ned: tutti i dettagli dal set!

Le riprese di Spider-Man 3 continuano a spron battuto e mentre i fan attendono il primo trailer annunciato per il mese di dicembre, dal set emergono nuove informazioni di rilievo relative al personaggio di Ned, interpretato dall'amatissimo Jacob Batalon.

The Direct riporta in esclusiva che Marvel Studios e Sony Pictures in queste ore stanno provinando attrici filippine di età compresa tra i 50 e gli 80 anni per un piccolo ruolo di supporto nel terzo film della saga, il cui titolo ufficiale è ancora sconosciuto. Le fonti del sito indicano che il ruolo è stato scritto per portare nel MCU un parente stretto di Ned Leeds.

Ned è stato parte integrante del viaggio di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe finora, e questa nuova aggiunta al cast potrebbe suggerire che il trequel mostrerà finalmente qualche retroscena del personaggio. Nella vita reale, Batalon è per metà filippino, quindi avrebbe senso per lo studio trovare un'attrice di origini filippine.

Impossibile dire che ruolo avranno i comprimari, come anche MJ, nella terza avventura stand-alone di Spider-Man, col supereroe accusato di omicidio e probabilmente in fuga dalla legge: secondo voi cosa succederà nel prossimo episodio della saga? Ditecelo come sempre nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che alcune teorie vogliono Ned passare al Lato Oscuro, ma al momento è impossibile dargli corda.