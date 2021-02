Spider-Man 3, il Green Goblin di Willem Dafoe torna in questa fanart accuratissima

Nonostante Tom Holland abbia negato il coinvolgimento di Garfield e Maguire in Spider-Man 3, i rumor sui camei eccelsi in Spider-Man 3 non si fermano, e tantomeno le fanart. Eccone ad esempio una sul Green Goblin di Willem Dafoe.

Sulla scia dei più recenti rumor, come quello che vorrebbe Willem Dafoe in giro per il set di Spider-Man 3, e noncurante delle ancor più recenti (presunte) smentite di Holland, i fan continuano a sperare nella presenza dei personaggi più disparati nel film.

E se per alcuni è molto più probabile la cosa, o sono già arrivate conferme ufficiose o ache ufficiali, come per il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e il Doc Ock di Alfred Molina, per altri possiamo solo attendere che possano essere poi eventualmente confermati.

Nel frattempo però la creatività degli artisti del web ci viene in aiuto e ci permette di immaginare, ad esempio, che aspetto potrebbe avere il Green Goblin di Willem Dafoe in versione comic-accurate, come fa Jaxson Derr nella fanart che trovate anche in calce alla notizia.

E voi che ne pensate, vi piacerebbe vedere l'attore in un costume e con un trucco più simili alla versione cartacea del personaggio, o preferite l'estetica utilizzata finora nei precedenti film di Spider-Man? Fateci sapere nei commenti.