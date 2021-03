Spider-Man 3: una foto dal set conferma il ritorno di un personaggio

Non si fermano le riprese di Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo del franchise dedicato all'Arrampicamuri di Tom Holland co-prodotto dai Marvel Studios e da Sony Pictures. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche questo dicembre e della sua trama sappiamo ancora pochissimo, se non che l'identità segreta di Peter Parker è nota a tutti.

Mentre per una volta non sembra trapelare nulla dagli account social blindatissimi di Tom Holland, le ultime novità arrivano dall'account Instagram di Hannibal Buress, il quale attraverso un video condiviso dal set di Spider-Man: No Way Home ha confermato il suo ritorno nei panni di Coach Wilson nella pellicola. La notizia è stata poi nuovamente confermata da alcune foto dal set che ritraggono lo stesso Buress sul set del film intento ad allenare la squadra del liceo in palestra e che mostrano anche Zendaya intenta a giocare a basket insieme al resto del cast.

Quello di Coach Wilson è chiaramente un ruolo molto marginale, con i fan che invece aspettano di avere conferme della presenza di Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home o addirittura di Tobey Maguire come più volte vociferato in questi ultimi mesi.

Lo scorso febbraio, un fattorino di Atlanta aveva affermato su Twitter di aver consegnato del cibo a Andrew Garfield, lasciando pensare a chi segue ormai da tempo i rumor sulla presenza dell'attore nel terzo film di Spider-Man del MCU che quella fosse un'ulteriore prova del suo coinvolgimento nel progetto, nonostante le smentite di Tom Holland. Come se non bastasse, il tweet principale è stato poi rimosso, dando da pensare che si trattasse di un'informazione riservata, facendola sembrare ancora di più una conferma indiretta.