Spider-Man 3, follia: fake il video che svela che il video di Andrew Garfield è fake

I video leak dal set di Spider-Man: No Way Home hanno fatto molto discutere la community del nuovo film Marvel Cinematic Universe, con lo stesso Andrew Garfield che ha smentito la loro autenticità bollandoli come 'photoshop'.

E nelle scorse ore, effettivamente, è diventato virale sui social un video nel quale veniva mostrata la prova che i video e le foto con Andrew Garfield e Tobey Maguire sono effettivamente fake: ottimo, direte voi, la storia è finalmente e definitivamente finita, e avreste ragione a pensarlo. Ma in realtà no. Ma facciamo un passo indietro.

Il 14 settembre un video di YouTube caricato da Alex Cerrato e intitolato "Come ho trollato l'intero Internet - Andrew Garfield DeepFake", è diventato virale come prova evidente che affermava che il filmato trapelato dal set di No Way Home è stato prodotto per ingannare i fan. La descrizione di questo video recitava come segue: "Sono sicuro che hai visto il video "trapelato" di Andrew Garfield sul set di 'Spider-Man: No Way Home' che conferma lo SpiderVerse. Mi dispiace dirti che è stata opera mia, ma non mi aspettavo che avrebbe ottenuto tanta risonanza. Questa è una rapida anteprima di come ho realizzato questo DeepFake, tra qualche giorno posterò il video completo." Fin qui tutto bene: il video con Andrew Garfield, come lo stesso attore aveva sostenuto, è un fake. Ottimo.

In queste ore però c'è stato un ennesimo colpo di scena, poiché a quanto pare il deepfake di Alex Cerrato è a sua volta un fake: lo YouTuber ha ammesso nei commenti del suo video che il filmato, che utilizzava grafica e animazioni per far sembrare che il volto di Garfield fosse stato trasposto su un altro corpo, è una frode. Cerrato ha affermato di aver creato le clip per indurre la "persona media" a credere che il video trapelato di Garfield fosse un trucco CGI: "Nah, ho fatto questo video ieri durante il pranzo. Ovviamente, non avrebbe mai ingannato nessuno che conoscesse davvero gli effetti visivi". Ciò significa che il video originale trapelato è legittimo? Nessuno lo sa, ma Cerrato ha anche commentato che "secondo me è vero, sono abbastanza sicuro. Il mio DeepFake è falso. Non posso dire lo stesso del video di Andrew, sono sicuro che sia reale."

Insomma, il mistero continua e probabilmente continuerà fino a dicembre. Forse questo è quello che succede quando la data d'uscita di Spider-Man: No Way Home è pericolosamente vicina a quella di Matrix Resurrections: la realtà non esiste più.