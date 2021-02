Spider-Man 3, Flash Thompson sarà dalla parte di Mysterio

Come sappiamo da Spider-Man: Homecoming e poi da Spider-Man: Far From Home, il compagno di classe di Peter Parker (Tom Holland), Flash Thompson (Tony Revolori), è da sempre un grande estimatore dell'Uomo-Ragno, praticamente il suo fan numero uno, ma ora che la sua identità è stata svelata le cose sembrerebbero essere cambiate.

Aprendo un account Instagram ormai noto come Spideyno1fan_, Sony Pictures ha cominciato una campagna virale dell'attesissimo Spider-Man 3 di Jon Watts, che Holland ha definito di recente "il cinecomic più ambizioso di sempre", e la pagina social fittizia sarebbe gestita proprio da Flash Thompson, che nel suo posto più recente, condividendo un'immagine, si è domandato se Spider-Man fosse in realtà un eroe meno apprezzabile di Night-Monkey, che però noi sappiamo essere la stessa persona.



Sempre sull'acount, in precedenza, Thompson ha condiviso anche un articolo del Daily Bugle contro Spider-Man e dunque dalla parte di Mysterio (Jake Gyllenhaal) e del direttore del giornale, J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), che non fa altro che alimentare cattiverie su Spider-Man e Peter Parker, come anche nei fumetti.



Vi ricordiamo che Spider-Man 3 uscirà nelle sale cinematografiche americane il 17 dicembre 2021. Fateci sapere come sempre cosa ne pensante nella sezione commenti in calce alla notizia.