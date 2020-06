Spider-Man 3: il finale di Far From Home porterà a una conseguenza esilarante

La scena al termine dei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home ha sicuramente posto le basi per le future difficoltà del personaggio sia a livello personale, ovvero con gli amici e gli affetti che lo circondano, sia a livello universale, per quanto riguarda il suo rapporto con gli Avengers e con i futuri nemici della saga.

Al termine della prima scena post-crediti, infatti, scoprivamo che grazie a un suo ultimo stratagemma, Mysterio riusciva a rivelare al mondo intero la vera identità di Spider-Man: Peter Parker. Questo attraverso una news rilanciata dal Daily Bugle, al cui vertice nei panni di J. Jonah Jameson ritrovavamo ancora J.K. Simmons, che il personaggio lo aveva caratterizzato nella trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire.

Spider-Man: Far From Home è stato il primo film con cui i Marvel Studios hanno dovuto affrontare le conseguenze della vittoria contro Thanos e i danni comunque arrecati alla normalità dell'esistenza, come il famoso Blip di cui si parla a inizio film. Mentre affronta la sconvolgente morte del suo mentore, Tony Stark, Peter compie un viaggio di scuola in Europa dove però sarà costretto ad affrontare alcuni esseri chiamati Elementali. Alleatosi con Mysterio, che dice di provenire da una Terra alternativa, scoprirà che dietro gli Elementali si cela proprio l'inganno di Mysterio, ex-dipendente delle Stark Industries pronto a vendicarsi della sua ex-azienda.

Oltre alla rivelazione che Spider-Man è Peter Parker, quello a cui faranno caso tutti è che lo stesso supereroe è in realtà un semplice adolescente. I villain così affrontati e battuti da Spider-Man in passato realizzeranno di essere stati sconfitti da un teenager. Di certo non sarà una notizia incoraggiante per nessuno di loro...

Intanto si aspetta l'inizio delle riprese di Spider-Man 3...