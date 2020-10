Spider-Man 3, nel film con Tom Holland farà il suo debutto il villain Spencer Smythe?

Dopo i rumorosi rumor relativi agli alleati che Tom Holland avrà in Spider-Man 3, ovvero Tobey Maguire e Andrew Garfield e anche Miles Morales, emergono nuove informazioni anche dal lato villain.

Secondo Charles Murphy del noto portale Murphy's Multiverse, in Spider-Man 3 i fan assisteranno all'esordio del letale dottor Spencer Smythe e dei suoi Spider-Slayers. Murphy ipotizza una connessione tra Smythe e J. Jonah Jameson, che ha fatto ritorno alla fine di Spider-Man: Far From Home, e secondo il direttore del sito Jameson rappresenterà una vera e propria minaccia per il protagonista, non solo un grattacapo secondario.

Murphy ricorda anche che B.J. Novak ha interpretato Alistair Smythe, il figlio di Spencer Smythe, nientemeno che in The Amazing Spider-Man 2, film che potrebbe (o meno) avere un collegamento con il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe grazie a Jamie Foxx e il suo Electro: naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non c'è nulla di confermato, ma le riprese del film sono iniziate a New York quindi i fan non dovranno attendere ancora molto per avere conferme ufficiali da parte di Sony e/o Marvel Studios.

Quali sono le vostre aspettative per Spider-Man 3? Ditecelo nella sezione dei commenti. Vi ricordiamo che al momento la data di uscita del nuovo capitolo della saga con Tom Holland è fissata al 17 dicembre 2021.