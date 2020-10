Spider-Man 3, e se il film con Tom Holland adattasse la run a fumetti One More Day?

Ora che è praticamente certo il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange nell'attesissimo Spider-Man 3 del MCU, sono in molti a pensare che il nuovo film di Jon Watts con protagonista Tom Holland possa in effetti adattare sul grande schermo la controversa run a fumetti One More Day.

È prima di tutti IGN America a ipotizzare che i cliffhanger alla fine di Spider-Man: Far From Home, quello dove Spidey viene smascherato pubblicamente da J. Jonah Jameson, sia il set-up perfetto per questo tipo di storia. Il problema potrebbe infatti spingere Peter Parker e chiedere l'aiuto dello Stregone Supremo, così da provare a restituire mediante i suoi poteri l'identità segreta al giovane collega vendicatore.



Infatti dopo Avengers: Endgame, Doctor Strange è ancora in possesso della Gemma del Tempo, che potrebbe utilizzare per tornare prima dell'avvenuto smascheramento di Peter architettato da Mysterio. La trama di One More Day è drasticamente differente e vede al centro tutto un altro set di motivazioni, ma di base lo scopo principale è quello di restituire a Spider-Man lo status quo sulla sua identità segreta. Lì c'è Mephisto ad aiutarlo, con un patto col Diavolo, in Spider-Man 3 invece un tipo di "magia" differente.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.