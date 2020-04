Spider-Man 3, il film Marvel con Tom Holland avrà la precedenza su Uncharted

Nonostante le recenti preoccupazioni causa Coronavirus e il blocco totale di Hollywood, Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland sarebbe ancora in programma strada per un rilascio nell'estate del 2021 alla Sony Pictures.

Secondo un addetto ai lavori dello studio, infatti, la data di uscita del terzo capitolo della saga di Jon Watts all'interno del Marvel Cinematic Universe è ancora fissata per il 16 luglio 2021.

Con l'emergenza da pandemia di Coronavirus, Hollywood ha chiuso i battenti per impedirne la diffusione, bloccando la produzione di tutti i film, sia quelle in corso che quelle imminenti: tra queste anche quelle di Uncharted, adattamento del celebre videogame Playstation con protagonista proprio Tom Holland. La Sony, tuttavia, sembra determinata a tenere in pista il prossimo film di Spider-Man, che a questo punto dovrebbe rimpiazzare Uncharted nei piani di lavoro dell'attore: ricordiamo, infatti, che prima del Coronavirus Holland avrebbe dovuto girare le sue scene per l'adattamento del videogame, per poi iniziare le riprese di Spider-Man in estate; stando così le cose, evidentemente la Sony non sposterà le riprese estive del cinecomic, con quelle di Uncharted che arriveranno successivamente.

Disney e Marvel Studios hanno rinviato tutti i loro film, fra i quali Black Widow, The Eternals, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Doctor Strange in Multiverse of Madness. Tuttavia, sembra che questi cambiamenti non influiranno sul prossimo film di Spider-Man, come noto gestito dalla Sony: siete sorpresi che il prossimo film di Tom Holland manterrà la sua data di uscita? O pensate che alla fine sarà comunque rinviato? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto!

Per altri approfondimenti guardate la nuova fan-art che immagina Spider-Man di Tom Holland insieme a Daredevil di Charlie Cox.