Spider-Man 3, quale sarà il titolo del film? I fan provano a indovinare

Stando a quello che si sa al momento, Marvel e Sony hanno in mente di far uscire il terzo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe nel luglio 2021. Un cambio di programma non sembra però improbabile, a causa della pandemia del COVID-19, e lo stesso Tom Holland teme un rinvio. Il film, inoltre, non ha ancora un titolo ufficiale.

Le discussioni sui social nelle ultime ore riguardano anche quello, perché i fan, specialmente su Twitter, stanno provando a indovinare quale sarà il titolo di Spider-Man 3.

Secondo molti, dopo Homecoming e Far from Home anche il terzo capitolo dell'Arrampicamuri dovrà contenere la parola "home", e molte variazioni sul tema vertono proprio su quello. Brandon Davis di Comicbook.com, da cui è partito il thread, parla per esempio di "Spider-Man: Runaway from home", mentre c'è chi pensa anche a "Carnage at home", dopo l'annuncio del sanguinoso titolo di Venom 2.

La discussione prende poi una piega divertente e goliardica, con Cooper Andrews che ha in mente un elenco di titoli, tra cui "Home Phone is the same as Cell" e "Home and Garden Rescue".

Un'altra ipotesi è Spider-Man: Home invasion, che potrebbe dar vita a sottotrame piuttosto suggestivei.

Non potevano mancare poi i riferimenti all'attualità, al coronavirus e alla conseguente quarantena, per cui ecco "Spider-Man: I am stuck at home" (letteralmente, sono bloccato a casa).

E voi come intitolereste il terzo Spider-Man? Avete in mente un nome in particolare? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.