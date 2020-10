Spider-Man 3: Felicity Jones torna come Gatta Nera in questa suggestiva fan art

Con tutti i rumor che si stanno avvicendando ultimamente, sembra che il cast del terzo film su Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe avrà un cast a dir poco immenso dove faranno la loro comparsa vecchie star dei franchise precedenti dedicati all'Uomo-Ragno; l'ultimo poster creato dai fan riguarda il personaggio di Felicity Jones...

Stiamo ancora parlando di The Amazing Spider-Man 2, visto il grande ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro, anche se probabilmente non nei panni dell'Electro che conoscevamo, ma stavolta l'attenzione si è spostata sul personaggio interpretato per una sola volta da Felicity Jones e che probabilmente avrebbe fatto ritorno nella saga in un eventuale The Amazing Spider-Man 3 poi mai realizzato dalla Sony, che a quel punto decise di introdurre un nuovo Spider-Man per i Marvel Studios in seguito al famoso accordo tra le parti. Fu in quel momento che venne accantonato anche il progetto sui Sinistri Sei.

L'utente venomhology ha infatti postato una suggestiva fan art che ritrae la Jones nei panni di Gatta Nera, alter ego di Felicia Hardy. C'è da dire che il suo è un costume piuttosto accattivante e accurato dal punto di vista estetico. L'utente in questione mette in evidenza anche il fatto che i due film di Amazing Spider-Man abbiano azzeccato praticamente ogni scelta di casting, dal Peter Parker di Andrew Garfield alla Gwen Stacy di Emma Stone. "Spero che l'MCU la riporti indietro visto che l'abbiamo a malapena vista nel personaggio".

Sappiamo che nel prossimo Spider-Man 3 tornerà anche Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, il che implica un collegamento diretto con il precedente Doctor Strange in the Multiverse of Madness; magari lo Stregone Supremo guiderà Peter Parker nei labirinti del multiverso?