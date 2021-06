Spider-Man 3, il fan-poster con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire è epico!

In attesa del primo trailer di Spider-Man: No Way Home, che potrebbe debuttare questa settimana, sul web è spuntato un nuovo epico poster fan-made che immagina un blockbuster di proporzioni enormi con protagonisti Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Ma non solo: come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, la locandina - oltre a mostrare in grande i tre volti dei Peter Parker della Sony - include anche le figure intere dei tre diversi Spider-Men, i Sinistri Sei, i vari comprimari come Michelle di Zendaya, Happy Hogan di Jon Favreau e il Nick Fury di Samuel L. Jackson, e ovviamente gli attesissimi villain come Avvoltoio di Michael Keaton, Dottor Octopus di Alfred Molina, l'Electro di Jamie Foxx con un costume nuovo di zecca e anche l'iconico Green Goblin di Willem Dafoe, al centro di grossi rumor negli ultimi giorni.

Secondo quanto trapelato, infatti, Dafoe riprenderà i panni del celebre avversario di Spider-Man visto nel primo film di Sam Raimi per essere il nemico principale di Spider-Man: No Way Home, rumor che collimerebbe con il famoso leak della trama di Spider-Man 3 emerso qualche tempo fa.

Nulla di confermato ufficialmente, per ora, e probabilmente il trailer di Spider-Man: No Way Home che tutti stanno aspettando impazientemente non porterà particolari conferme né ferree smentite, lasciando che le speculazioni corrano fino all'ultimo secondo ... oppure no? Staremo a vedere, ma intanto che l'attesa continua a salire diteci cosa ne pensate nei commenti!