Spider-Man 3, un fan poster immagina il crossover con Holland, Maguire e Garfield

La conferma della presenza di Jamie Foxx nei panni di Electro in Spider-Man 3 non ha fatto che alimentare le voci sul già chiacchieratissimo crossover che vedrebbe gli uomini ragno di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield riuniti in un unico film.

Sono già in molti gli artisti ad aver dedicato uno dei propri lavori ad un eventuale Spider-verse live action, e ora è il turno della Photoshop Artist TMDesigns_, che ha realizzato un azzeccato fan poster che riunisce le tre versioni di Spider-Man all'interno di un portale di Doctor Strange. Il titolo di questo eventuale progetto? Spider-Man: Multiverse.

Sebbene il termine "Multiverso" sia stato già utilizzato per il secondo film dedicato allo stregone di Benedict Cumberbatch, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un potenziale legame tra le trame delle due pellicole è stato svelato il mese scorso con l'annuncio di Cumberbatch nel cast di Spider-Man 3. Che sia finalmente arrivato il momento per un live action di Spider-verse? Per scoprirlo non ci resta che attendere ulteriori dettagli sulla trama, i quali potrebbero emergere con l'arrivo delle prime immagini dal set di Spider-Man 3.

