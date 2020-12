Spider-Man 3, emergono nuove clamorose informazioni su tutti i personaggi coinvolti!

Alla domanda specifica su altri personaggi KC, che ha svelato numerosi scoop in passato circa Spider-Man 3, ha anticipato che Mary Jane, Gwen Stacy o Daredevil avranno 'ruoli minori', ma "che saranno significativi" . Dunque, almeno stando a quanto riferisce lo scooper, è improbabile che appaiano solo nelle scene post-credit o in sequenze poco significative pensate per 'fare presenza'. Infine, KC aggiunge anche che il motivo per cui Marvel Studios e Sony hanno ripreso i vecchi attori per i cattivi del film è che, in questo modo, il pubblico "non avrà bisogno di molto tempo per conoscere le loro motivazioni" prima di entrare nel vivo dell'azione.

They’re not https://t.co/XCPD9aP4hi — KC “Santa was a Mushroom” Walsh - BLM (@TheComixKid) December 16, 2020

Minor roles is a broad term, but most of not all of them will have action and play into the plot of the film — KC “Santa was a Mushroom” Walsh - BLM (@TheComixKid) December 16, 2020

Can’t say for the Mar Jane’s, Gwens and Daredevils but it sounds like they at least have moments that aren’t just “hey look I’m here too” — KC “Santa was a Mushroom” Walsh - BLM (@TheComixKid) December 16, 2020