Spider-Man 3: Electro contro Tom Holland in questa nuova fan art

La notizia del ritorno di Jamie Foxx nei panni di Electro per il terzo film del franchise di Spider-Man con Tom Holland protagonista ha sicuramente scioccato tutti i fan della Marvel, ma ancora di più la suggestione che potrebbe trattarsi di una storia molto più grande che coinvolge anche gli altri Spider-Man del passato cinematografico.

Con la notizia del ritorno di Electro, i fan si sono sbizzarriti con omaggi e fan art, l'ultima delle quali vede proprio il villain blu di Jamie Foxx prepararsi all'atteso scontro con lo Spider-Man interpretato da Tom Holland. Ricordiamo che il finale del precedente Spider-Man: Far From Home lasciava il nostro protagonista spoglio della sua reale identità che veniva rivelata dal Mysterio di Jake Gyllenhaal nella scena a metà dei titoli di coda.

In un precedente post sui social poi eliminato in fretta e furia, lo stesso Foxx ha accennato al suo ritorno nel ruolo del villain: "Dite a Spidey che ci rincontreremo! Sono super eccitato di far parte del nuovo capitolo di Spider-Man targato Marvel, non vedo l'ora che possiate vedere il nuovo personaggio" aveva scritto l'attore su Instagram, dove tra le altre cose ha postato una fan art di Electro alle prese con lo Spider-Verse. "E questa volta non sarò blu! Ma spaccherò al 1000 percento".

Non è chiaro se il post sia stato rimosso per la conferma prematura della sua presenza nel film o per i riferimenti al tanto atteso Multiverso, che oltre ad essere stato introdotto in Into the Spider-Verse della Sony sarà una componente essenziale della nuova Fase del MCU, di cui il Peter Parker di Tom Holland fa parte.

Intanto, è tornata a circolare una vecchia video-intervista di Tom Holland in cui quest'ultimo sembra alludere proprio al Multiverso nel futuro di Spider-Man, con il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire.