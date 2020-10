Spider-Man 3, c'è Miles Morales nel film con Tom Holland? Spunta un provino per il cast

Emergono nuove clamorose indiscrezioni sulla possibile partecipazione di Miles Morales all'attesissimo Spider-Man 3 con Tom Holland: la settimana scorsa aveva iniziato a circolare un rumor sul casting voluto da Marvel e Sony per la parte, e adesso online è trapelato nientemeno che un provino.

Secondo quanto riferito, il video in questione avrebbe a che fare con l'apparizione di Miles Morales in Spider-Man 3, e si è fatto strada online prima di essere rapidamente rimosso. Alcune fonti tuttavia hanno riportato una descrizione dettagliata del filmato ora introvabile, e ve la riportiamo qui sotto:

"Il video in due parti inizia con un giovane afro-americano che consegna cibo per quello che sembra essere il ristorante dei suoi genitori. Il giovane viene fermato da un agente della polizia di New York perché indossa una sorta di abbigliamento pro-Spider-Man. Quando interrogato dall'agente, afferma di essere un fan del supereroe, ma è chiaro che essere un fan di Spidey non è una buona cosa per il poliziotto".

La descrizione del video suggerisce che la scena sia ambientata dopo che Peter Parker è stato dichiarato un ricercato alla fine di Spider-Man: Far From Home, ed è opinione comune che il terzo film della saga userà questa premessa come fulcro della trama. Vale la pena notare tuttavia che tradizionalmente i genitori di Miles Morales non possiedono un ristorante, dato che suo padre è un poliziotto e sua madre un'infermiera. La descrizione continua con la seconda parte:

"La seconda parte del video mostra il giovane in una conversazione prima con suo padre, poi con suo cugino. Quando parla con la seconda persona, in TV viene trasmessa una notizia dell'ultima ora che indica che l'eroe in costume Spider-Man è stato trovato morto in un museo".

Questo secondo spezzone riecheggia non poco Spider-Man: Un Nuovo Universo, nel quale Peter Parker rimaneva ucciso durante un'azione da supereroe. E' bene sottolineare che, trattandosi del video di un provino, è quasi certo che le scene interpretate non abbiano nulla a che fare con quelle scritte per il film, ma a questo punto sbilanciarsi è impossibile. Dal canto nostro ci limitiamo a riportare questo aggiornamento, in attesa di conferme o smentite.

Ricordiamo che, in attesa della disponibilità di Tom Holland, attualmente impegnato sul set di Uncharted, le riprese di Spider-Man 3 sono già iniziate e il primo trailer è stato confermato per dicembre, dunque i fan non dovranno aspettare ancora molto tempo per avere un quadro più chiaro della situazione.